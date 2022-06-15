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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..النطق بالحكم على المتهمين بقتل رجل أعمال بمدينة بنها

محكمة
محكمة

تنظر اليوم  محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة الثانية، فى القليوبية برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها في القليوبية ، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، والمتهم فيها بائعى خضار بقتل صاحب شركة سياحة بدائرة مركز بنها لسرقة أمواله بعد أن قدم لهما المساعدة، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بعد لحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. 

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها في القليوبية ، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلا المجني عليه "راشد ع ر"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقا فيما بينهما علي سرقة مسكنه وتنفيذا لذلك الغرض توجها إلى منزله لسابق معرفتهما به وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية وما أن ظفرا به حتي قام المتهمان بتعصيب عينيه وتطويق عينيه بقطعة من القماش "ملاءة"، وعاجله الثاني بضربة برأسه بسلاح أبيض "سنجة"، وتوثيقه من يديه وقدميه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

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وكان  مأمور مركز شرطة بنها في القليوبية ، قد تلقى بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد، 59 عاما، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.

وتشكل فريق بحث ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث تشير إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب"، عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما ، بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.

ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر) وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل. 

وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمين العثور على الخزينة المستولى عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري. 

القليوبية مفتى الجمهورية رجل أعمال مخدرات محكمة جنايات

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