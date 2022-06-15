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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"تحيا مصر" يوفر 56 طن مواد غذائية ولحوم بسيدي براني

قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر

نظم صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية على مدار يومين لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة وفّرت 22 طن مواد غذائية جافة، و20طن خضروات، و10 أطنان منتجات ألبان، و4 أطنان لحوم وذلك بالتعاون مع مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وشركة الصناعات الغذائية العربية وشركة الطحاوي للتجارة الخارجية وجمعية البر والتقوى. 

وأضاف أن القافلة استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية في مدينة سيدي براني والقرى التابعة لها وهي: أبو مرزوق، والزويدة، وشماس، وأبوسطيل، والظافر، والفاخري، والقطراني، ومزهود، لافتا إلى هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وسيناء ومطروح، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة بهذه المناطق. 

وأكد عبد الفتاح أهمية تنوع الخدمات المقدمة للأسر المستحقة، من خلال تدعيم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق التكامل بين جهودها وخطط الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، فضلا عن دعم قدرات مؤسسات العمل المجتمعي الشريكة لتحسين وتكثيف الخدمات المقدمة للأسر المدرجة على قوائمها، لاسيما في المناطق الحدودية والنائية لتلبية احتياجات المواطنين بها، وتحسين جودة الحياة عبر تطوير وفرش المنازل، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة بشكل دوري طوال العام، بالإضافة إلى تنمية الحرف اليدوية بهذه المناطق  . 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن شراكة الصندوق مع مؤسسات العمل المجتمعي تمتد لنحو 100 شركة كبرى، و500 مؤسسة وجمعية قاعدية.  

الجدير بالذكر أن مبادرة بالهنا والشفا، إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

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