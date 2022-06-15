عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أطفال غرقا في ترعة بالشرقية

صدى البلد

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالشرقية من انتشال ثلاثة جثث لشقيقان ونجل خالهم من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس.

 

 وتبين غرقهم عقب نزولهم للاستحمام بمياة الترعة بنطاق محافظة القليوبية وجرفهم التيار الي مكان انتسالهم وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود  بلاغا بإنتشال جثث كلا من " محمد" 15 سنة وشقيقه" عبد الرحمن" 14 سنة ونجل خالهم 10 سنوات مقيمين عرب العيايدة بمركز الخانكة محافظة القليوبية متوفين.

 

وتبين من التحريات قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا، وجرفهم تيار المياه  لنطاق مركز بلبيس.

 

وكيل صحة الشرقية يناقش الخطة الزمنية للانتهاء من تطوير وحدات حياة كريمة

تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بلبيس والعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت  تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية محافظة القليوبية حياة كريمة الاسماعيلية مستشفي النيابة العامة مركز بلبيس صحة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التربية والتعليم: الإعلان عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم قريبا

ترشيحاتنا

من حيثيات حكم المؤبد.. تفاصيل تخابر المتهم محمود عزت ضد مصر

رئيسة المفوضية الأوروبية لـ«السيسي»: نثق بأن مصر ستلعب دورًا محوريًا بمؤتمر المناخ COP27|فيديو

أمين عام نقابة المحامين يوجه نصائح للأعضاء الجدد خلال جلسة حلف اليمين

الرئيس السيسي: تنسيق للجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ

إدارة الغذاء والدواء توافق على أول دواء يؤخذ بالفم لعلاج الثعلبة

السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاه.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

فيديو

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: أصحاب ولا أعز سوء تقدير مني.. وانتظروني في وش وضهر

خطر قادم.. مشهد للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ