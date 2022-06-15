مصرع 3 أطفال غرقا في ترعة بالشرقية

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالشرقية من انتشال ثلاثة جثث لشقيقان ونجل خالهم من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس.

وتبين غرقهم عقب نزولهم للاستحمام بمياة الترعة بنطاق محافظة القليوبية وجرفهم التيار الي مكان انتسالهم وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بإنتشال جثث كلا من " محمد" 15 سنة وشقيقه" عبد الرحمن" 14 سنة ونجل خالهم 10 سنوات مقيمين عرب العيايدة بمركز الخانكة محافظة القليوبية متوفين.

وتبين من التحريات قيام الأطفال الثلاثة بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا، وجرفهم تيار المياه لنطاق مركز بلبيس.

تم انتشال الجثامين بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بلبيس والعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.