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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021/2022 بشمال سيناء

اوءل الشهادة الاعدادية
اوءل الشهادة الاعدادية الأزهرية بسيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ،  أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م.. وقال محمد عبد العظيم  مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة الأزهر بشمال سيناء  ان أسماء الطلبة  أوائل الإعدادية هم  :

جهاد سعد محمد حسن معهد فتيات بئر العبد الإعدادية بمجموع 488 درجة، وهمت سامح رفعت أبو العطا معهد فتيات أبو بكر الصديق الإعدادى بمجموع 484 درجة ، و واحمد محمد الهادى معهد بنين العريش يمجموع 480درجة ، ومنة حسام الدين محمد بمعهد أبو بكر الصديق بمجموع 477 درجة ، و عبدالله أسامة عبدالله معهد بنين العريش مجموع 477درجة ، وبسملة على إبراهيم حسين معهد فتيات أبو بكر الصديق بمجموع  475 درجة ،  وأنهار خالد حسين معهد فتيات بئر العبد بمجموع 474درجة ، وأحمد محمد عبدالحافظ معهد بنين بئر العبد بمجموع 474 درجة،  و عبد العظيم عبد العظيم اليزيد  معهد الشيخ زويد الإعدادية بمجموع 471 درجة ، وحبيبة عادل أبو الحسن معهد فتيات ال بدوى بمجموع 470 درجة .
 

أوائل الإعدادية كفيف

 

اما أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية كفيف بشمال سيناء هم :
نورهان محمد عبدالوهاب سلامة معهد فتيات الصفا الإعدادية بمجموع 413 درجة، ومحمود السيد صبيح معهد بنين الشيخ زويد بمجموع 407، وحبيبة محمد عميرة معهد فتيات بئر العبد بمجموع 396 درجة .

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أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية شمال سيناء

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