بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021/2022 بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء ، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م.. وقال محمد عبد العظيم مدير عام العلوم الثقافية بمنطقة الأزهر بشمال سيناء ان أسماء الطلبة أوائل الإعدادية هم :

جهاد سعد محمد حسن معهد فتيات بئر العبد الإعدادية بمجموع 488 درجة، وهمت سامح رفعت أبو العطا معهد فتيات أبو بكر الصديق الإعدادى بمجموع 484 درجة ، و واحمد محمد الهادى معهد بنين العريش يمجموع 480درجة ، ومنة حسام الدين محمد بمعهد أبو بكر الصديق بمجموع 477 درجة ، و عبدالله أسامة عبدالله معهد بنين العريش مجموع 477درجة ، وبسملة على إبراهيم حسين معهد فتيات أبو بكر الصديق بمجموع 475 درجة ، وأنهار خالد حسين معهد فتيات بئر العبد بمجموع 474درجة ، وأحمد محمد عبدالحافظ معهد بنين بئر العبد بمجموع 474 درجة، و عبد العظيم عبد العظيم اليزيد معهد الشيخ زويد الإعدادية بمجموع 471 درجة ، وحبيبة عادل أبو الحسن معهد فتيات ال بدوى بمجموع 470 درجة .



أوائل الإعدادية كفيف

اما أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية كفيف بشمال سيناء هم :

نورهان محمد عبدالوهاب سلامة معهد فتيات الصفا الإعدادية بمجموع 413 درجة، ومحمود السيد صبيح معهد بنين الشيخ زويد بمجموع 407، وحبيبة محمد عميرة معهد فتيات بئر العبد بمجموع 396 درجة .