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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبنة شقيق بدرية طلبة تتعرض لمحاولة خطف.. تفاصيل

بدرية طلبة
بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن محاولة خطف ابنة شقيقها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

 

كتبت بدرية طلبة: “والله ما كنت بصدق ومكانش يجي على بالي ابدا ان دي حقيقة لكن حصلت لحد مني، اللي اتشكت دي بنت اخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة.. امانة خدوا بالكم من بناتكم لان واضح ان البنات الكبار هما السن المستهدف”.

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يذكر أن وجهت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، رسالة لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد الصلح.

منشور بدرية طلبة

ونشرت بدرية صورة تجمع العوضي وياسمين وكتبت قائلة: "رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الايد الواحدة حضراتكم استعجلتوا قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شئ صحى".

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