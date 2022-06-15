ورشة عمل بين إيجاس ومؤسسة وود ماكينزي حول مستجدات أسواق الطاقة العالمية

نظمت الشئون الاقتصادية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس في 14 من يونيو الجاري ورشة عمل حول " تأثير التطورات العالمية الراهنة على أسواق الطاقة بصفة عامة وعلى شمال أفريقيا بصفة خاصة " بمشاركة بيت الخبرة العالمي وود ماكنزى Wood Mackenzie أحد أهم المراكز العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة والمعادن والتعدين والتي تشتهر دولياً بتوريد البيانات الشاملة، التحليل الاقتصادي، والتوصيات الاستشارية فيما يتعلق بالطاقة.



استهل ورشة العمل مارتيجين مورفي محلل الطاقة لمنطقة شمال افريقيا مستعرضا اهم مشروعات البنية التحتية للغاز والبترول بشمال افريقيا حيث أوضح ان هناك أربع خطوط انابيب لنقل الغاز مباشرة من أفريقيا إلى أوروبا، لكن جميعها في بلدان شمال أفريقيا. مثل خط انابيب (ترانسميد) والذي يُعد من أكبر خطوط أنابيب البترول والغاز في أفريقيا وينقل الغاز الطبيعي عبر البحر المتوسط من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس وصقلية، وخط أنابيب (جرين ستريم) وهو جزء من مشروع غاز غرب ليبيا، (ميد جاز) هو خط أنابيب غاز طبيعي بين الجزائر و اسبانيا وأخيرا خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا(GME) يمد كلا من اسبانيا والبرتغال والمغرب بالغاز الطبيعي.بالإضافة الى محطتي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وادكو التي تمتلكهما مصر.

وألقى الضوء على أنشطة الغاز والبترول ببعض دول شمال أفريقيا حيث أوضح أن الجزائر تمتلك احتياطيات من الغاز هائلة وقدرات تصدير محدودة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها احتياج البنية التحتية للغاز للتحديث وزيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض الاستثمارات الموجهة للبحث والاستكشاف، فيما أكد أن ليبيا تمتلك موارد كبيرة من الوقود الأحفوري، لكن في ظل وجود الاضطرابات السياسية التي مازالت تشهدها البلاد فمن المتوقع أن تؤثر على إمدادات الطاقة البترولية هذا العام. وفى مصر ساهمت مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة خاصة حقل ظهر وحقول غرب دلتا النيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير وطرح المزايدات العالمية ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وبالتالي يمكن أن يلعب الغاز المصري دورًا هاماً في تأمين احتياجات الأسواق العالمية خاصة احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض من خلال إسالته باستخدام محطتي اسالة الغاز مما يؤكد دور مصر المحوري كمركز اقليما لتداول الطاقة.

من ناحية أخرى أشار مارتيجين إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم واتجاه أنظار شركات الطاقة الكبرى حاليا إلى مشروعات الغاز في شمال أفريقيا على أمل سدّ العجز المتوقع للإمدادات، فمنذ تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت أوروبا تتجه إلى موردين آخرين لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وظهور الجزائر ومصر وليبيا ضمن أبرز الدول في الشرق الأوسط، القادرة على تعزيز إمدادات الغاز لأوروبا خاصة مع وضوح نية الدول الأوروبية للاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري الروسي.



وتطرق إلى مستجدات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على الانبعاثات البيئية وغازات الاحتباس الحراري وفى مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون، واستعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ COP 27. مشيرا الى مواصلة شركات البترول والغاز في إحراز تقدّم نحو مستقبل منخفض الكربون، بما يتماشى مع التحوّل الأوسع للطاقة النظيفة عبر قطاع الطاقة والموارد والصناعة بأسره بدءاً من الموارد المتاحة وصولا للمستهلك النهائي ومن ثم أهمية السياسات التي ستتبناها الشركات في هذا المجال من حيث زيادة الاستثمارات الموجهة لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهدت ورشة العمل تفاعلا بين الحضور حيث تم مناقشة كافة الرؤى والرد على جميع الاستفسارات.