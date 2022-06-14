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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: وزارة البترول نجحت في مجموعة تحديات داخلية وخارجية بفضل قرارات طارق الملا

صدى البلد

أعلن رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المهندس حسام عوض الله عن أن اللجنة قد رصدت جهودا كبرى ومتواصلة من جانب وزارة البترول على عدة أصعدة حيث نجحت في تحقيق مجموعة من الأهداف الشاملة التي بدأت بتحقيق مكاسب بقطاع الطاقة بالداخل ووصلت الى مواجهة التحديات التي فرضتها مستجدات الخارج.

 

وأوضح عوض الله أن وزارة البترول قد حققت أقصى استفادة من ملف جذب الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية، بخلاف تعاونها الذي لم يتوقف مع نواب البرلمان بهدف تقديم كل مايحتاجه الأعضاء من بيانات ومعلومات وخطط، الأمر الذي عاين من خلاله أعضاء البرلمان عموما ونواب لجنة الطاقة خصوصا ما حققته الوزارة لتنمية قطاع البترول والاستجابة لمطالب المواطنين.

 

وأكد حسام عوض الله أن المهندس طارق الملا وزير البترول قد حقق تقدما هائلا في توصيل الغاز للمنازل والتوسع الملحوظ في تدشين وإطلاق محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وذلك بالإضافة إلى ما أقر به المواطنون من أن الوزارة بقيادة الملا قد حققت التوازن في الاسعار رغم ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بسعر البيع المحلي في قطاع الطاقة والبترول.

وواصل بعدها رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الوزارة سارت بجدية تامة على طريق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة باستمرار لقطاع الطاقة في الدولة حيث حققت الوزارة النجاحات سالفة الذكر، بالإضافة إلى براعتها في مواجهة التحديات العالمية والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا.

رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المهندس حسام عوض الله وزارة البترول قطاع الطاقة عوض الله مجال الثروة المعدنية

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