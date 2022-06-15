رومانو: ريال مدريد يتفق على تجديد عقد فينيسيوس بشرط جزائي مليار يورو

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بصحيفة “ جارديان” البريطانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسوس جونيور.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع" تويتر" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع فينيسيوس لتجديد عقده حتى عام 2026.

وأضاف رومانو أن فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع الفريق ليصبح في قائمة أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في النادي الإسباني، على أن يتم الإعلان الرسمي في شهر يوليو المقبل.

وتابع رومانو، أن ريال مدريد وضع شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس جونيور يُقدر بمليار يورو.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف عام 2024.