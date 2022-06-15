وزير التعليم : ممنوع الكتابة على كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال وزير التربية والتعليم : أنه على طلاب الثانوية العامة الالتزام بعدم الكتابة على كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه ليس مسموحاً للطالب بالخروج بكتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 من اللجنة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم استخدامه للسنوات المقبلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الإثنين 20 يونيو 2022: التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 يونيو 2022: الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.