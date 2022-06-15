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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يبلغ داني ألفيش بالبحث عن فريق جديد

داني ألفيش
داني ألفيش

أكدت تقارير صحفية، اليوم "الأربعاء"، أن نادي برشلونة الإسباني قرر عدم تجديد عقد لاعبه البرازيلي داني ألفيش.

وبحسب صحيفة “ سبورت” الكتالونية، فأن نادي برشلونة أخبر داني ألفيش بالبحث عن ناد جديد، بعد أن قرروا عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الإسباني سيزار أزبيلكويتا لاعب تشيلسي لشغل مركز الظهير الأيمن.

وكان داني ألفيش قد انتقل لصفوف برشلونة في شهر نوفمبر الماضي، ليتم تقييده في يناير، بعقد يمتد لمدة 6 أشهر.

وتوج الظهير الأيمن البرازيلي بـ40 لقبا متنوعا في مشواره بالملاعب مع برشلونة ومنتخب البرازيل.

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