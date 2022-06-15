موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في قمة الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً أمام ايسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، وأحمد عبد القادر ووليد سليمان بينما سجل هدف ايسترن كومباني فراس عيفية.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 40 فى المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة ، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند 13 نقطة فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالمباراة المقبلة في قمة الأسبوع الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في الدوري



ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الأحد الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسيخوض الأهلي مباراته وهو محتلًا المركز الثالث برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة فقط.

وفي الوقت ذاته يعتلي الزمالك صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة.