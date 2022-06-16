استخدام التكنولوجيا في التدريس دورة تدريبة جديدة بجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ٢٦ و ٢٧ يونيو.

وعلى جانب اخر بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وذلك بداية من ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٢، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٢.

أوضح الدكتور ممدوح مهدي أن البرامج التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذلك للنهوض بالعملية التعليمية.

كما أشار الدكتور إبراهيم لطفي أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.