هاني حتحوت: مصطفى شوبير مظلوم إعلاميا وفوز الأهلي مهم قبل لقاء الزمالك..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي استحق الفوز اليوم على إيسترن كومباني برباعية ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 ببطولة الدوري ‏الممتاز.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فوز الأهلي اليوم يعد الأول بقيادة سامي قمصان عقب رحيل موسيماني.

وأشاد حتحوت، بالمستوي الفني للحارس مصطفي شوبير مع الفريق الأهلي، مؤكداً أنه مظلوم إعلامياً من الجماهير، متمنياً التوفيق له واستغلال الفرصة ليكون في تشكيل الأهلي باستمرار.

وتابع فوز الأهلي اليوم يعد معنويًا للاعبي الأحمر قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل.