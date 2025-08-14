ماجدة خير الله تطالب نقابة المهن التمثيلية بالتخلص من العناصر الفاسدة

طالبت الناقدة الفنية ماجدة خير الله نقابة المهن التمثيلية بضرورة أن تتخذ موقفًا أكثر حزمًا ووضوحًا في ظل الجدل الأخير الذي فجرته الفنانة بدرية طلبة بتصريحاتها النارية خلال بث مباشر.

وكتبت خير الله عبر “فيسبوك”: "أرجو أن تقوم نقابة الممثلين بالتخلص من العناصر الفاسده التي تسيء لجموع الفنانين وتشوه صورة وسمعة الفنان المصري، ولا تستثني أحدًا".

كانت أشعلت بدرية طلبة منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في بث مباشر عبر حساباتها الرسمية، حيث استخدمت عبارات مثيرة استشاط على إثرها الجمهور غضبًا، في مقدمها جملة «إحنا أسياد البلد»، فيما يُعد تجاوزًا غير مقبول تجاه الجمهور المصري، ولذلك قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالإجماع تحويل بدرية طلبة للتحقيق.