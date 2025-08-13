غدا.. المركز القومي للسينما يقدم عروض أفلام وورشا فنية للأطفال

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في تقديم عروض أفلام وورش فنية احتفاءً بمناسبة وفاء النيل.

ويأتي ذلك تحت شعار "النيل.. عنده كتير"، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية لتعزيز الهوية الوطنية، وبمناسبة الاحتفال بوفاء النيل، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتنطلق الفعاليات غداً الخميس 14 أغسطس في تمام الساعة ١١ صباحا بمركز الإبداع الفني، وتستكمل يوم الجمعة 15 أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً. ويتضمن برنامج العروض فيلم مشبك شعر إخراج عطية خيري، ساكن في النيل إخراج محمد الوصيفي، البحر زاد إخراج حسن التلمساني، والنيل أرزاق إخراج هاشم النحاس.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعريف الأجيال بأهمية نهر النيل كرمز للحياة والعطاء.

ويعد المركز القومي للسينما أحد أهم الأذرع الثقافية لوزارة الثقافة المصرية في إنتاج وحفظ وعرض الأفلام التي توثق الذاكرة الوطنية وتثري الوعي المجتمعي، حيث يواصل رسالته في دعم صناع السينما، وتقديم أعمال فنية تعكس الهوية المصرية وتبرز القضايا الإنسانية والوطنية.