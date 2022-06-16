أخبار السيارات| ارتفاع أسعار شانجان ألسفن الجديدة.. زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022.. الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

يوفر الجيل الثالث من رينج روفر سبورت مجموعة من المحركات بما في ذلك محرك V8، ويعد بخفة الحركة منخفضة السرعة والتوازن عالي السرعة من نظام توجيه رباعي جديد، ويتميز بتصميم داخلي تم إصلاحه مع أحدث نظام معلومات ترفيهي Pivi Pro من Jaguar Land Rover.

بدأت العلامة الفرنسية الفاخرة بوجاتي، في تسليم سياراتها الجديدة الخارقة "شنتوديتشي" والتي سيتم إنتاج عدد قليل جداً منها ، مما يجعلها حصرية جداً، حيث سيتم انتاج 10 نسخ فقط منها، مع انتهاء برنامج اختباراتها القاسية جداً الشهر الماضي.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيلى بالمملكة العربية السعودية، عن عروضه الجديدة على عدد من الطرازات خلال فصل الصيف .