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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار شانجان ألسفن الجديدة.. زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022.. الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

ارتفاع أسعار شانجان ألسفن الجديدة

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

 

زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

 

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود ..صور

يوفر الجيل الثالث من رينج روفر سبورت مجموعة من المحركات بما في ذلك محرك V8، ويعد بخفة الحركة منخفضة السرعة والتوازن عالي السرعة من نظام توجيه رباعي جديد، ويتميز بتصميم داخلي تم إصلاحه مع أحدث نظام معلومات ترفيهي Pivi Pro من Jaguar Land Rover.

 

الأغلى في 2022.. بوجاتى تبدأ تسليم سيارة شنتوديتشي الخارقة | صور

بدأت العلامة الفرنسية الفاخرة بوجاتي، في تسليم سياراتها الجديدة الخارقة "شنتوديتشي" والتي سيتم إنتاج عدد قليل جداً منها ، مما يجعلها حصرية جداً، حيث سيتم انتاج 10 نسخ فقط منها، مع انتهاء برنامج اختباراتها القاسية جداً الشهر الماضي.

 

جيلي تدشن عروض الصيف التمويلية الجديدة بالسعودية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيلى بالمملكة العربية السعودية، عن عروضه الجديدة على عدد من الطرازات خلال فصل الصيف . 

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