زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة أسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

وجاء وكيل شركة شيري ليرفع اسعار السيارة تيجو 7 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 5 الاف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

وتحتوى المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022، على عدة تجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وفتحة سقف بانوراما.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

كما تاتى السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 ، بعدد من وسائل الامان والحماية من بينها فرامل absمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، مع نظام الثبات الالكتروني esp، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، ومرايات جانبية كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية airbags.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

اما عن أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

- أول فئة بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه

- ثاني فئة بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه