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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود ..صور

الجيل الجديد من رينج
الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

يوفر الجيل الثالث من رينج روفر سبورت مجموعة من المحركات بما في ذلك محرك V8، ويعد بخفة الحركة منخفضة السرعة والتوازن عالي السرعة من نظام توجيه رباعي جديد، ويتميز بتصميم داخلي تم إصلاحه مع أحدث نظام معلومات ترفيهي Pivi Pro من Jaguar Land Rover.

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

سيكون أول ظهور علني لها في مهرجان جودوود للسرعة الأسبوع المقبل، حيث تم تطوير أحدث رينج روفرز سبورت جنبًا إلى جنب مع الجيل الخامس من رينج روفر، الذي تم الكشف عنه العام الماضي، لضمان الاتساق داخل عائلة رينج روفر، ولكن أيضًا ، بشكل حاسم ، تميز بدرجة كافية بين النموذجين.

وقال جيري ماكجفرن ، رئيس التصميم في رينج روفر، إن أحدث طراز "يعيد تعريف الفخامة الرياضية" ووصفها بأنها "حديثة وذات صلة وتقدمية".

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

المواصفات الميكانيكية

يأتي الطراز الذي يتصدر النطاق في الوقت الحالي بمحرك بنزين V8 مزدوج الشاحن بقوة 525 حصانًا وبسعة 4.4 لتر، ويمكنه أن يتسارع من 0 حتى 62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية، وسيكون نموذجًا شائعًا ، كما يتوقع نيك كولينز ، المدير التنفيذي لبرامج المركبات في JLR، واللذي قال ان "الطلب على V8قوي للغاية في الوقت الحالي". 

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

من المتوقع أن يكون الطراز الهجين الإضافي الجديد بائعًا قويًا أيضًا في أقوى أشكاله، حيث سيأتي بمحرك البنزين Ingenium سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي بقوة 141 حصانًا، يعمل ببطارية تبلغ 38.2 كيلو وات في الساعة، بإجمالي إنتاج يبلغ 503 حصانًا. 

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود

يكمل السباق من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 5.4 ثانية ويوفر 70 ميلاً من مدى EV وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 18 جم / كم. تجمع بين احتياطياتها من البنزين والكهرباء ، وتوفر مسافة 460 ميلاً.

 

تكتمل التشكيلة الأولية بعدد من الخيارات الهجينة الخفيفة 48 فولت، والتي تستخدم إما محرك بنزين P400سداسي مستقيم أو محرك ديزل D300و D350 سداسي الأسطوانات.

رينج روفر سبورت Jaguar Land Rover المواصفات الميكانيكية جودوود JAGUAR land rover

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