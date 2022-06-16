إعلامي سعودي: القاهرة والرياض تسيطران على آفة الإرهاب.. فيديو

قال الإعلامي السعودي خالد المأربي، إن بعض الدول تُعرف الإرهاب من ناحية سياسية لتحقيق مئارب سياسية كما حدث في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة وجود فكر عربي موحد، وإعداد قاموس مصطلحات لتحديد معنى الإرهاب في العالم العربي.

وأضاف "المأربي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان من أوائل من طالبوا بمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن السعودية دعمت مركز مكافحة الإرهاب بـ100 مليون دولار إضافة إلى الدعم السياسي.

ولفت إلى أن تعريف الإرهاب ما زال ضبابيًا ويُستخدم لتحقيق أهدف سياسية أو اقتصادية، مضيفًا أن جماعة الحوثي في اليمن إرهابية، ورغم ذلك لا يوجد أي سيطرة أممية على هذه الفئة الإرهابية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للوصول إلى مصطلح يُحدد معنى الإرهاب بشكل واضح ورئيسي بدون أي لبس، موضحًا أن ما يطمئن العرب هو قيام مصر والسعودية بالسيطرة على آفة الإرهاب.