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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها البقدونس.. بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية

صدى البلد


قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية .


 


 

بعض الأعشاب المفيدة لتنظيم الدورة الشهرية :-

·القرفة: أنّ مكمّلات القرفة ساعدت على تنظيم الدورة الشهرية، ويُمكن أن تكون خياراً جيّداً للنساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض.


 

· البقدونس: يشيع استخدام شاي البقدونس لتحسين المشاكل المتعلّقة بالحيض والهرمونات، أنّ مغلي البقدونس يحتوي على مركّباتكيميائية مثل؛ الميرستيسين والأبيول والتي قد تؤثّر في إنتاج الإستروجين وتساعد على تنظيم الهرمونات، كما يُعتقد أنّه قد يحفّز نزول الدورةالشهريَّة؛ لذلك عادةً ما يوجد شاي البقدونس في التركيبات المُصممة لتحفيز حيض صحي؛ إلّا أنَّ هناك حاجةً للمزيد من الدراسات لإثباتفعاليته.

 


 

نصائح للمساعدة على تنظيم الدورة الشهرية  ما يلي :-

- الحصول على كميات كافية من الفولات: يساعد الفولات على تعزيز الإباضة المُنتظمة، وزيادة مستويات هرمون البروجسترون في النصفالثاني من الدورة الشهرية؛ ممّا قد يدعم الخصوبة.


 

- الحصول على كميات كافية من الكربوهيدرات: يؤدّي عدم تناول كمّيات كافية من الكربوهيدرات إلى عدم انتظام الدروة الشهرية أوانقطاعها؛ كما يؤدّي اتّباع الأنظمة الغذائيَّة منخفضة الكربوهيدرات

إلى خلل في وظائف الغدة الدرقية، وانخفاض في مستويات اللبتين.


 

- تجنّب الأنظمة الغذائية عالية الألياف: قد تساهم الألياف في خفض تركيز هرمون البروجسترون، والإستروجين، والهرمون الملوتن، والهرمونالمنشّط للحوصلة؛ وتلعب هذه الهرمونات دوراً مهمّاً في الجهاز التناسلي، لذلك قد يؤثّر النظام الغذائي عالي الألياف في الإباضة، مما قديؤدي إلى تأخير الدورة الشهرية، أو انقطاعها.


 

- الحصول على كميات كافية من الدهون: إذ إنّ استهلاك كمّيات كافية من الدهون له دورٌ رئيسي في مستويات الهرمونات والإباضة،ويُنصح بتناول مصادر الأحماض الدهنيَّة المتعددة غير المُشبعة مثل الموجودة في السالمون، والزيوت النباتيَّة، والجوز، وبذور الكتان.

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