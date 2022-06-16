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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر يحتفل بالفوز على إيسترن كومباني: الحمد لله

صدى البلد

احتفل لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، بالفوز على فريق ايسترن كومباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق اللاعب أحمد عبد القادر: “الحمد لله”، وهنأه عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء.

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عماد متعب : سامي قمصان جعل لاعبي الأهلي رجالاً بالملعب لآخر دقيقة

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علاء إبراهيم يطالب باستمرار سامي قمصان لقيادة الأهلي حتي نهاية الموسم ..فيديو

الأهلي حقق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 14 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال متعب خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "4 - 2 - 3 - 1 هي الطريقة الأنسب للأهلي، ومن الطبيعي ألا يغير سامي قمصان طريقة اللعب بعد رحيل موسيماني، لكن أشكر اللاعبين على أنهم كانوا رجالًا داخل الملعب، ولديهم إصرار ورغبة، ويريدون أن تقديم أفضل شيء ممكن".

وأضاف: "أحيي سامي قمصان على إدارته للمباراة، أدخل عناصر كثيرة مثل بدر بانون ووليد سليمان وصلاح محسن، وكان لديه رغبة في تسجيل أهداف أكثر".

وأكمل: "الأداء الفني شيء والأداء الرجولي شيء آخر، طول الوقت الأداء الرجولي يجب أن يكون ثابتًا، الأداء الفني وارد أن يصعد ويهبط".

بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الأهلى ايسترن كومباني سامي قمصان الدوري المصري الممتاز

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