علاء إبراهيم يطالب باستمرار سامي قمصان لقيادة الأهلي حتي نهاية الموسم ..فيديو

قال علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي السابق، إن الأحمر ظهر بمستوي متميز مع سامي قمصان اليوم، وحقق الفوز على إيسترن كومباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الأهلي وي السلام، ‏في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن روح النادي الأهلي الحقيقة ظهرت اليوم، مؤكداً أن عودة محمود متولي في خط الدفاع أعادت الثقة للاعبين ، فضلا عن تألق مصطفي شوبير الذي أكد أن الأهلي لديه حارس جيد صاعد.

وعن مواجهة مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، قال علاء، «من الصعب توقع نتيجة مباراة القمة، ولكن الأهلي قادر على الفوز نظراً لعودة اللاعبين الدوليين والمصابين قبل مباراة القمة».

وطالب إبراهيم جماهير الأهلي وإدارة النادي، باستمرار سامي قمصان لقيادة فريق الأهلي حتى نهاية الموسم.