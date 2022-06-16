صدقي صخر: قصة ريفو تذكرني بنفسي ومعافرتي

كشف الفنان صدقي صخر الاسباب التي حمسته للتواجد في مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الالكترونية.



وقال صدقي في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا للعمل منذ قراءة السيناريو، والفكرة جذابة جدا لانها تفكرني بنفسي وبالمعافرة التي بذلناها من اجل ان نصنع مزيكا خاصة بنا.

مسلسل ريفو تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وهو من بطولة فرقة "كايروكى" وعدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.

مسلسل ريفو

تمكن مسلسل ريفو من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it ، بعد عرضه بأيام ، حيث احتل المسلسل المركز الثاني ضمن قائمة الاعمال ال 10 الاعلي مشاهدة عبر المنصة، وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات.