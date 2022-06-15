سارة عبد الرحمن: ياسمين في ريفو مختلفة عني وتحديت نفسي بها.. خاص

عبرت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها للتواجد في مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الالكترونية وأكدت انها تلقت ردود فعل رائعة على العمل.



وأوضحت "عبد الرحمن" ان شخصية ياسمين التي تجسدها مختلفة عنها تمام وكانت متخوفة منها في البداية ولكن تحدت نفسها وقررت ان تخوض المغامرة خاصة انها تظهر في زمنين مختلفين.

مسلسل ريفو تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وهو من بطولة فرقة "كايروكى" وعدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.

مسلسل ريفو

تمكن مسلسل ريفو من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it ، بعد عرضه بأيام ، حيث احتل المسلسل المركز الثاني ضمن قائمة الاعمال ال 10 الاعلي مشاهدة عبر المنصة، وينتمي مسلسل ريفو لنوعية الأعمال ذات 10 حلقات.