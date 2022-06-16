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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. تفاصيل حفل عبد الحليم وشادية في ساقية الصاوي.. اليوم

صدى البلد

يقيم مسرح الساقية للعرائس حفلًا لعبدالحليم حافظ والفنانة شادية مساء اليوم، على مسرح الحكمة.

وسيتم تقديم عدد من الاعمال الشهيرة للعندليب منها«أهواك، على قد الشوق، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة». أما الوصلة الثانية تحييها شادية التي تطل على جمهورها لتقدم لهم «مكسوفة، شباكنا ستايره حرير، وحياة عنيك».

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في الجزء الثانى من الحفل يقدم الثنائى عبدالحليم وشادية وصلة لمجموعة من أجمل أغانيهما معًا وهى «احتار خيالى، إحنا كنا فين، تعالى اقولك، حاجة غريبة، لحن الوفاء».

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
 

ساقية الصاوي شادية الفنانة شادية عبدالحليم حافظ عبد الحليم مسرح ساقية الصاوي

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