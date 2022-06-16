بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. قائمة البنوك الخليجية التي رفعت أسعار الفائدة الرئيسية

رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج، أسعار الفائدة الرئيسية، يوم الأربعاء، لتحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ورفعت البنوك الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في حين أجرت السعودية زيادة أصغر بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤا طفيفا للتضخم في المملكة.

ورفعت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية وقطر والبحرين جميعها معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة بعد أن قرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت.

ورفع البنك المركزي السعودي معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25% و1.75% على الترتيب. وتراجع التضخم في السعودية إلى 2.2% في مايو الماضي، من 2.3% في أبريل.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%. وربط الدينار الكويتي بسلة عملات يعطي البنك المركزي مجالا أكبر للتباعد عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية ذلك.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري في تصريحات لوكالة "رويترز": ”في المجمل، فإن الأسر في المنطقة ترى ضغوطا أقل مع تضخم أضعف من الاتجاه العالمي، بالرغم من أنه ما زال يتزايد. الآفاق الاقتصادية من المنتظر أن تظل مدعومة ببرامج الاستثمار التي نرى أنها مستمرة.“

وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشدة على النفط والغاز وشهدت زيادة كبيرة في الإيرادات هذا العام مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب مشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا ومخاوف من تباطؤ اقتصادي تثيرها زيادات للفائدة من بنوك مركزية عالمية بينما تحاول ترويض تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.