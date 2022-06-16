بصورة رومانسية.. هاجر أحمد وجججججججججزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت هاجر أحمد بصورة رومانسية مع زوجها من السيارة، ولاقت اعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكانت قد رزقت الفنانة هاجر أحمد بمولودتها الأولى من زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، وسمّتها إيزابيلا.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام صورة ليد ابنتها وكتبت عليها:" فاللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين ".



هاجر أحمد و فيلم زومبي

وروجت الفنانة هاجر أحمد لفيلمها الجديد “زومبي” الذي عرض في عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.