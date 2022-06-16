عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: خصخصة الأندية تساهم فى قوة الدوريات المحلية

الإعلامي خالد الغندور
الإعلامي خالد الغندور

أكد الإعلامي خالد الغندور أنه يؤيد فكرة خصخصة الأندية لكونها تساهم فى زيادة قوة الدوريات المحلية.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس طرح مقترحا وقال: “لا بد من خصخصة الأندية المصرية، ومحدش يفهم إنى عايز أشترى نادى معين، الأفضل للرياضة المصرية أن تصبح ملكا للشعب، لدينا حالة من الفوضى فى الرياضة ولا توجد مساءلة أو محاسبة”.

وقال الإعلامي خالد الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “فكرة خصخصة الأندية تأخرت كثيرا، ويجب البدء فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة باعتبارها تساهم فى منح الدوريات المصرية قبلة الحياة”.

وأضاف: “فكرة خصخصة الأندية المصرية تحقق استفادة للمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها، لكون الدوريات المحلية تفرز لاعبين مميزين”.

واستطرد:  “يجب الاستفادة من تجارب الدوريات الأوروبية والاستعانة بالخبرات من أجل انتشال الكرة المصرية من الفوضى”.

وأشار إلى أن فكرة خصخصة الأندية متبعة فى أوروبا وحققت نجاحا منقطع النظير وساهمت فى خلق أجواء تنافسية بين الأندية.

وشدد على ضرورة تبنى القائمين على الرياضة المصرية فكرة خصخصة الأندية من أجل الارتقاء بمستوى الكرة المصرية باعتبار كرة القدم باتت استثمارا يجب الاستفادة منه.

خالد الغندور الدوريات المحلية ساويرس الأندية المصرية الاعلامي خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

| أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي: قمنا بضخ أموال كثيرة بقطاعات الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا

وزير الإسكان في تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري

15 كلمة رددهم عندما تنظر للمرآة .. ذكر مأثور عن النبي

مصر والاتحاد الأوروبي.. تعاون ممتد لسنوات طوال الاقتصاد يسيطر على 40% منه

برلماني : تسعير الأرز أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع أسعاره

كيفين سبيسي.. اليوم| محاكمة أسطورة التمثيل الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ