خالد الغندور: خصخصة الأندية تساهم فى قوة الدوريات المحلية

أكد الإعلامي خالد الغندور أنه يؤيد فكرة خصخصة الأندية لكونها تساهم فى زيادة قوة الدوريات المحلية.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس طرح مقترحا وقال: “لا بد من خصخصة الأندية المصرية، ومحدش يفهم إنى عايز أشترى نادى معين، الأفضل للرياضة المصرية أن تصبح ملكا للشعب، لدينا حالة من الفوضى فى الرياضة ولا توجد مساءلة أو محاسبة”.

وقال الإعلامي خالد الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “فكرة خصخصة الأندية تأخرت كثيرا، ويجب البدء فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة باعتبارها تساهم فى منح الدوريات المصرية قبلة الحياة”.

وأضاف: “فكرة خصخصة الأندية المصرية تحقق استفادة للمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها، لكون الدوريات المحلية تفرز لاعبين مميزين”.

واستطرد: “يجب الاستفادة من تجارب الدوريات الأوروبية والاستعانة بالخبرات من أجل انتشال الكرة المصرية من الفوضى”.

وأشار إلى أن فكرة خصخصة الأندية متبعة فى أوروبا وحققت نجاحا منقطع النظير وساهمت فى خلق أجواء تنافسية بين الأندية.

وشدد على ضرورة تبنى القائمين على الرياضة المصرية فكرة خصخصة الأندية من أجل الارتقاء بمستوى الكرة المصرية باعتبار كرة القدم باتت استثمارا يجب الاستفادة منه.