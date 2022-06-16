العملات المشفرة.. صعودٌ صاروخي وهبوطٌ حر

نزيف حاد هو الأعنف من نوعه في تاريخ العملات المشفرة، والذي تعرضت له بشدة في الأيام القليلة الماضية، حيث انخفضت عملة البتكوين إلى ما دون 21 ألف دولار لتواصل بذلك سقوطها المدوي وتصل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً.

الانهيار الحاد للعملات المشفرة تسبب بتبخر نحو 1 تريليون دولار من القيمة الإجمالية للسوق، وهي المرة الأولى منذ 2021.

الهبوط الكبير للعملات المشفرة أثار المخاوف لدى المستثمرين باحتمالية حدوث المزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.

مخاوف عززتها أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة Celsius لإقراض العملة المشفرة والتي قامت بإيقاف جميع عمليات الحسابات مؤقتا بشكل يوحي باحتمالية إفلاسها.

وعلى خلفية تلك التراجعات، خفض JPMorgan تصنيف Coinbase، رغم تأكيد المنصة الأشهر لتداول العملات المشفرة أنها ستكافح، من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها نتيجة التراجعات الأخيرة.

ورغم الخسائر الجمة التي هزت عرش البتكوين وأخواتها من العملات المشفرة، يصر رئيس السلفادور على مواصلة الاستثمار بالبتكوين، مؤكداً أن بلاده لم تتأثر بتلك الانهيارات.

جاذبية العملات المشفرة تأتي من قدرتها على تحويل تشابينج زاو وسام بانكمان فرايد ومايك فوفوغراتز ومجموعة من المستثمرين في الأصول الرقمية إلى مليارديرات، ولكن بمجرد أن أصبحوا الوجوه الجديدة للثروة العالمية باتوا يرون ثرواتهم تتبدد أمام أعينهم بسرعة هائلة وخسر 7 من أصحاب الثروات المرتبطة بالعملات المشفرة نحو 114 مليار دولار منذ التاسع من نوفمبر الماضي لغاية اليوم.

في سياق متصل، ألغت شركة كوينبيس غلوبال، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عروض التوظيف مع استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة.

تاتي تلك الخسائر نتيجة ارتفاع التضخم لأكبر اقتصاد عالمي إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

معدلات تضخم جامحة دفعت بأسواق العملات المشفرة، مما يجعلها تئن تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أنها عالقة في فترة ارتباك مع بورصة ناسداك وغيرها من الأصول عالية المخاطر، خاصة بعد أن أدى انهيار نظام تيرا لونا الشهر الماضي إلى تآكل الثقة في عالم العملات المشفرة، ذلك العالم المليء بالألغام والذي تسبب بكثير من الأحيان في فقدان المتداولين مدخراتهم نتيجة التقلبات الحادة لتذهب أموالهم. أدراج الرياح.

والسؤال: هل ستكون الانهيارات هي بداية النهاية لسوق العملات المشفرة، أم أن للمؤيدين لها أقوالا أخرى؟