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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان يعين 3 وزراء جدد للصحة والطاقة والمعادن والأوقاف

عمان
عمان

أصدر السلطان عمان هيثم بن طارق المعظم  مرسومًا سلطانيًا ساميًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين م.سالم العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن - .دمحمد المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية - د.هلال السبتي وزيرًا للصحة.

جدير بالذكر أن سلطنة عُمان مُمثلة في شرطة عُمان السُّلطانية تترأس المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يعُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية وتُختتم أعماله اليوم.

ويترأس وفد سلطنة عُمان وأعمال المؤتمر العقيد علي بن حسن البلوشي مدير عام السجون بشرطة عُمان السُّلطانية.

ويناقش المؤتمر الذي بدأت أعماله أمس جُملة من الموضوعات المتعلقة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالإضافة إلى الوقوف على تجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

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