عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض سعودي يهدد انتقال إيبوكا لـ الأهلي والزمالك

إيبوكا
إيبوكا

تلقى النيجيري إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عرض من قبل أحد الأندية السعودية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية تألقا كبيرا من قبل إيبوكا خلال مشاركته مع فريقه إنبي بمنافسات الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى دخوله ضمن حسابات العديد من الأندية للتعاقد معه وعلى رأسها الأهلي والزمالك .

و قرر مسئولو نادي إنبي  رصد مبلغًا كبيرا للسماح برحيل النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق اللاعب اللافت خلال الموسم الكروي الجاري.

وحدد مسئولو إنبي مبلغ لن يقل عن 2 مليون دولار لرحيل إيبوكا عن الفريق في الصيف المقبل ويرى مسئولو النادي البترولي أن «إيبوكا» يستحق هذا المبلغ الكبير للسماح برحيله في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها .

 

إيبوكا نادي إنبي انبي الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

غير صحيحة.. الداخلية ترد على ادعاءات الفنانة بدرية طلبة بخطف ابنة شقيقها

حركات استعراضية.. الداخلية تضبط النقاش صاحب واقعة الغناء داخل مسجد

ترشيحاتنا

منتخب الخماسي الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي كأس العالم في تركيا

لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

أصلها مصري وتضم أنواعا مختلفة.. قصة أول حديقة حيوان في العالم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 يونيو 2022

تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون مجمع إسالة الغاز بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ