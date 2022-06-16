عرض سعودي يهدد انتقال إيبوكا لـ الأهلي والزمالك

تلقى النيجيري إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عرض من قبل أحد الأندية السعودية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وشهدت الأيام الماضية تألقا كبيرا من قبل إيبوكا خلال مشاركته مع فريقه إنبي بمنافسات الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى دخوله ضمن حسابات العديد من الأندية للتعاقد معه وعلى رأسها الأهلي والزمالك .



و قرر مسئولو نادي إنبي رصد مبلغًا كبيرا للسماح برحيل النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق اللاعب اللافت خلال الموسم الكروي الجاري.

وحدد مسئولو إنبي مبلغ لن يقل عن 2 مليون دولار لرحيل إيبوكا عن الفريق في الصيف المقبل ويرى مسئولو النادي البترولي أن «إيبوكا» يستحق هذا المبلغ الكبير للسماح برحيله في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها .