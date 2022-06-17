ظهور عجل بثلاث عيون وفكين داخل قرية بالغربية.. ما القصة؟

مدير الطب البيطري بالغربية:العيب الخلقي قائم علي اسباب الجينات الوراثيه للفصيله

شهدت محافظة الغربية ولادة عجل بثلاث عيون وفكين في ظاهرة نادرة بقرية الرجبيه بمركز السنطه .

وأصدر الدكتور حاتم كمال أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، توجيهاته إلى الطبيب أحمد الهواري مفتش وحده السنطه البيطريه بضروره إعطاء الأم كافه الأدويه اللازمه لرفع المناعه والمقويات وضروره رضاعه العجل المولود لبن السرسوب من أمه من خلال حلبها ورضاعته بواسطه رضاعه صناعيه وذلك لصعوبه وعدم إمكانية قيامه بالرضاعه الطبيعيه فضلا عن متابعه الحاله الصحيه لهما بشكل يومى.

وجرى متابعه الحاله الصحيه للعجل البقري الذي ولد من البقره التي يمتلكها أحد مواطني القريه والذي ولد بعيب خلقي لإزدواجيه في الرأس وفكين إثنين ملتصقين وعين ثالثه إضافيه في مقدمه الرأس (منتصف الجبهه ) .

كما تبين استقرار الحاله الصحيه للأم ( البقرة ) و العجل المولود

و تفقد مدير الطب البيطري بالغربية الذكر المستخدم في تلقيح البقره التي أنجبت هذا العجل بعيبه الخلقي فيما كلف المسؤولين بإداره السنطة البيطرية وأطباء إدارة التلقيح الإصطناعي بفحصه .

وأكد أهل القرية أن الغريب في الأمر هو ولادة عجل منزل بـ 3 عيون وفكين ولسانين في رأس واحدة، حيث تمت ولادته في الساعات الماضية بصورة طبيعية تم وضعه تحت الملاحظة لمدة أسبوع لحاجتة إلى رضاعة مباشرة حيث يواجه صعوبة في البلع لوجود لسانين.

وأكد الدكتور أحمد الهواري طبيب بيطري أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وأن هذه الحالة تحتاج إلى دراسة علمية مؤكدا أن الأم لن تعاني من أي عيوب خلقية وبصحة جيدة عقب ولادتها.

وقالت مصادر في مديرية الطب البيطري بالغربية إنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية للعيب الخلقي لمولود العجل ، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مؤكدين أن مثل هذه العيوب لا يعيش أصحابها طويلاً.

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