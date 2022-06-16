عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيمن مختار يلتقي لجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق محافظة الدقهلية |صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة وممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية..
وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والإجراءات المتعلقة بسرعة العمل في اسناد اعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.. 
وقد أكد "مختار"علي ان أجهزة المحافظة حريصة علي الاستفادة من خبرات الشركات لصيانة المصاعد بالمستشفيات علي مستوى محافظة الدقهلية.. 
وخلال اللقاء إستمع" مختار" لممثلي الشركات العاملة في صيانة المصاعد وأكد علي ضرورة  تقديم عروض واسعار مناسبة لتقرير بدء العمل في صيانة 67 أسانسير في حاجة الي الصيانة بالمستشفيات بنطاق المحافظة.. 
وفي ذات السياق نوه "مختار"ل ضرورة متابعة أعمال الصيانة بصفة دورية بعد انتهاء الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للبروتوكول الذي يتم إقرارة مع الشركات التي يتم اختيارها وإسناد الأعمال لها. 
يذكر أن محافظ الدقهلية سبق أن وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة الميكانيكا بمديرية الاسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوي العاملة والحماية المدنية وادارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور علي جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها علي الطبيعة والوقوف علي أعمال الصيانة الدورية لها ومدي كفائتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل وعرض تقرير بالمصاعد التي في حاجة الي صيانة فورية حرصا علي سلامة الجميع..

FB_IMG_1655379849578
FB_IMG_1655379849578
FB_IMG_1655379847461
FB_IMG_1655379847461
FB_IMG_1655379845528
FB_IMG_1655379845528
FB_IMG_1655379843284
FB_IMG_1655379843284
الدقهلية محافظة الدقهلية المستشفى مشروعات الاجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

اتعلموا من الأهلي.. شوبير يهاجم الزمالك لعدم التوصل لاتفاق مع طارق حامد

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

القومي للمرأة يشكر شيخ الأزهر لتكليفه ريهام سلامة كمديرة لمرصد مكافحة التطرف

الكرواتي ألين هورفات على رادار الدوري المصري |خاص

التنمية المحلية:تنفيذ 4219 مشروعا باستثمارات350 مليار جنيه في الصعيد

بمقدار 170 جنيهًا للطن.. تراجع أسعار الذرة المستوردة بجميع أنواعها

التنمية المحلية: 370 مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال 8 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

فيديو

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ