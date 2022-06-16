أيمن مختار يلتقي لجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق محافظة الدقهلية |صور

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة وممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية..

وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والإجراءات المتعلقة بسرعة العمل في اسناد اعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية..

وقد أكد "مختار"علي ان أجهزة المحافظة حريصة علي الاستفادة من خبرات الشركات لصيانة المصاعد بالمستشفيات علي مستوى محافظة الدقهلية..

وخلال اللقاء إستمع" مختار" لممثلي الشركات العاملة في صيانة المصاعد وأكد علي ضرورة تقديم عروض واسعار مناسبة لتقرير بدء العمل في صيانة 67 أسانسير في حاجة الي الصيانة بالمستشفيات بنطاق المحافظة..

وفي ذات السياق نوه "مختار"ل ضرورة متابعة أعمال الصيانة بصفة دورية بعد انتهاء الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للبروتوكول الذي يتم إقرارة مع الشركات التي يتم اختيارها وإسناد الأعمال لها.

يذكر أن محافظ الدقهلية سبق أن وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة الميكانيكا بمديرية الاسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوي العاملة والحماية المدنية وادارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور علي جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها علي الطبيعة والوقوف علي أعمال الصيانة الدورية لها ومدي كفائتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل وعرض تقرير بالمصاعد التي في حاجة الي صيانة فورية حرصا علي سلامة الجميع..

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