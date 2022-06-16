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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المثلوثي وحازم إمام يخوضان المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.. وفقرة تأهيلية لأوباما

المثلوثي
المثلوثي

أدى حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما ، والموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وقام حازم والمثلوثي بأداء تدريبات تأهيلية مختلفة ، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة أعضاء الجهاز الطبي للفريق .

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائي ، ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما " لاعب الفريق ، على  هامش تدريبات اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وخاض يوسف أوباما فقرة جري بطول الملعب ، وفقرات تأهيلية أخرى مع زملائه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولةالـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز.

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