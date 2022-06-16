المثلوثي وحازم إمام يخوضان المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.. وفقرة تأهيلية لأوباما

أدى حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما ، والموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وقام حازم والمثلوثي بأداء تدريبات تأهيلية مختلفة ، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة أعضاء الجهاز الطبي للفريق .

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائي ، ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما " لاعب الفريق ، على هامش تدريبات اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وخاض يوسف أوباما فقرة جري بطول الملعب ، وفقرات تأهيلية أخرى مع زملائه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، و المؤجلة من الجولةالـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز.