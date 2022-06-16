شرطة التموين تشن حملات مكبرة على الأسواق .. ضبط 21 طن سلع غذائية قبل بيعها

حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق

ضيط قضينين حجب سلع عن الاسوق

ضبط 610 قضايا فى مجال مخالفات المخابز

ضبط 23 قضية استيلاء على السلع المدعومة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 1476 قضية تموينية متنوعة من بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 3 طن "أرز - مكرونة"، 387 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (21,640 طن "دقيق أبيض – أرز- مكرونة – سكر حر - منظفات" – 613 قطعة غيار سيارات – 168 عبوة سجائر) .. وكذلك 610 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 20 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 134 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 47 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 11 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 22 قضية توقف عن الإنتاج - 376 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (44,450 طن دقيق بلدى مدعم – 452 بطاقة) وكذلك 23 قضية إستيلاء على السلع المدعومة المضبوطات أبرزها (7,250 طن "أسمدة مدعمة " – 54400 لتر "سولار – بنزين") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (75,290 طن – 54400 لتر "سولار- بنزين" – 452 بطاقة– 168 عبوة سجائر – 613 قطعة غيار سيارات).

أبرز المضبوطات

كان أبرزها ضبط (12,24 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (2 طن "مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) محافظة المنوفية.

كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (14,65 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (6٫62 طن "مفروم دواجن – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") محافظة الجيزة.

وتم ضبط (3,75 طن "مفروم دواجن – مقطعات دواجن") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) محافظة القليوبية و ضبط (1,50 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) محافظة الشرقية.

وضبط (8,93 طن "جبن أبيض – حليب مجفف") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (6 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى موسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا للمضبوطات بلغت (28,600 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج.

و ضبط (7,05 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") محافظة كفر الشيخ.

كما تم ضبط (28) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (88,296) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (13) قضية للمضبوطات بلغت (396 قطعة "63 قطعة صوتية – 112 قطعة ضوئية – 221 ملصق").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.