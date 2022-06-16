الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان يطلق مبادرة توعية للنظافة العامة والسلوك

أطلق الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، بالتنسيق والتعاون مع منصة أسوان المحلية لقضية التغيرات المناخية، مبادرة توعية للنظافة العامة وتغير السلوك فى المجتمع، استهدفت السيدات والأطفال داخل عدد من قرى محافظة أسوان.

يأتى ذلك فى إطار الترويج لقمة المناخ العالمي التى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، على أوسع نطاق بين أهالى أسوان وتعريفهم بأهمية انعقادها فى مصر والدور المطلوب للقيام به من قبل المواطنين استعدادا لهذا الحدث العالمى.

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وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام لمنصة أسوان المحلية للمناخ، أن المبادرة التى تم إطلاقها، بدأت مرحلتها الأولى بقرية المحاميد بمركز إدفو، ومن المقرر أن تستمر فى عدد كبير من قرى المحافظة، حيث شملت المبادرة نظافة وتجميل الشوارع وفرشها من مكونات البيئة الطبيعية التى تشمل السجاد و"الحصير" وهى من منتجات البيئة الأسوانية الشهيرة، وأيضا توعية الأهالى بتعديل السلوك المجتمعى.

وأضاف الدكتور أبوكنيز، فى بيان صحفى، أنه تم كذلك تنظيم ندوات توعوية بقضية التغيرات المناخية استهدفت الاطفال والسيدات، تحت إشراف وتنفيذ سلوى سليمان عضو المنصة المحلية للمناخ بأسوان، كما تم تنظيم لقاء تشاركي بين السيدات والأطفال في إحدي شوارع قرية المحاميد بإدفو عن تغيرالسلوكيات الخاطئة للأطفال للحفاظ علي بيئة آمنة للحد من التلوث البيئي في ظل التغيرات المناخية، فيما حمل الأطفال لافتات فى الشوارع العامة للدعوة إلى الحفاظ على البيئة وتغير السلوكيات تجاه البيئة والمجتمع.

هذا وتنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ومؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم الخميس، قافلة طبية موسعة، وذلك للقرى الأكثر احتياجاً، في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.