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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش التسعينيات .. دودج فايبر للبيع بـ مزاد Bring A Trailer .. صور

وحش التسعينيات دودج
وحش التسعينيات "دودج فايبر" للبيع بأحد المزادات العلنية 

تعتبر السيارة دودج فايبر جي تي إس موديل 1998 واحدة من أبرز الاصدارات المطروحة وسط جيل التسعينيات، والتي تتمتع حينها بقدرات عالية الأداء، إلى جانب التصميم الخارجي الخاطف للانظار، والذي يحمل طابع رياضي فريد إلى جانب المسات الانسيابية.

دودج فايبر جي تي إس

وتعرض السيارة دودج فايبر جي تي إس للبيع خلال الفترة الحالية في مزاد Bring A Trailer، ولكن تتمتع السيارة بعدة تغيرات فنية تتعلق بالمحرك، ولكنها مازات تتمتع بالمظهر الخارجي الانيق، مع طلاء خارجي باللون الفضي، ولمسات سوداء ثنائية تظهر بمقدمة السيارة مرورًا بناحية السقف.

دودج فايبر جي تي إس

القدرات الفنية للسيارة دودج فايبر جي تي إس

 

كانت تعتمد السيارة دودج فايبر جي تي إس على محرك بقوة 450 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 663 نيوتن/متر، ولكن تلك النسخة اصبحت تتمتع ببعض التعديلات لينتج محركها قوة اجمالية قدرها 891 حصانا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1.241 نيوتن/متر.

دودج فايبر جي تي إس

ودعمت السيارة دودج فايبر جي تي إس بقضبان وقود عالية الاداء إلى جانب قضبان توصيل Oliver Racing المميزة، مع عجلات  T&D Machine Products، بالاضافة إلى نظام عادم كامل التدفق طراز CORSA، و شواحن Garrett GT3582R سوبرتشارجر.

دودج فايبر جي تي إس

وتعتمد السيارة دودج فايبر جي تي إس على جنوط انيقة اشبه بالنجمة النارية المتشعبة، مع المفهوم الثنائي للابواب، إلى جانب التصميم الرياضي والذي يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

دودج فايبر جي تي إس السيارة دودج فايبر جي تي إس مزاد

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