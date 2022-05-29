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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على تاريخ ومعاني أسماء سيارات دودج .. صور

صدى البلد

تعتبر شركة دودج الامريكية واحدة من اشهر شركات السيارات المعروفة عالمياً بإنتاجها للسيارات القوية التي تتميز بالأداء القوي، وتمتلك الشركة تاريخاً كبيراً في عالم المحركات والسرعة.

وإلى جانب القوة والسرعة تمتلك دودج تصميماً ايقونياً مميزاً يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى، وتسعى الشركة دائماً لاستقطاب عشاق سيارات العضلات الأمريكية الشهيرة من القرن الماضي.

تعرف على تاريخ ومعاني أسماء سيارات دودج

كانت دودج  تعرف باسم علامة كرايسلر التجارية متوسطة السعر، و تأسست كمتجر ماكينات شركة دودج براذرز من قبل الأخوين هوراس إلجين دودج و جون فرانسيس دودج في أوائل عام 1900، ومنذ 2021 أصبحت أحد علامات السيارات في مجموعة ستيلانتس.

كانت مركبات دودج الأساسية عبارة عن شاحنات وسيارات ركاب كاملة الحجم خلال السبعينيات، على الرغم من أنها قامت أيضا بإنتاج سيارات مدمجة مثل دارت 1963-1976 وسيارات متوسطة الحجم مثل كورونيت وتشارجر من 1965 إلى 1978.

تعرف على تاريخ ومعاني أسماء سيارات دودج

أبرز سيارات شركة دودج

دودج تشارجر

تعتبر دودج تشارجر واحدة من أشهر سيارات العضلات الأمريكية التي ظهرت لأول مرة في العالم عام 1964 كنسخة اختبارية إلى نسخة إنتاجية أذهلت الجميع في عام 1965 كموديل لعام 1966، واستطاعت تحقيق نجاحاً مبهراً خلال تلك الفترة  وحتى الأن تحقق نجاحات رائعاً في جميع أسواق السيارات العالمية التي تتواجد بها السيارة الأمريكية التي لا ينافسها في قوتها وتعديلها سيارة أخرى.

 

استمدت السيارة اسمها من اسم انجليزي يُطلق على الحصان الذي تم تدريبه بشكل جيد لخوض المعارك والحروب، وقد يكون هذا الاسم هو الأفضل لسيارة عضلات أمريكية بهذه القوة والمتانة والشعبية الكبيرة التي تحظى بها تشارجر.

دودج تشالنجر

تأتي دودج تشالنجر كسيارة سيدان كوبيه ثنائية الأبواب ظهرت لأول مرة عالمياً في عام 1970، وتم إنتاج جيلين قبل توقف السيارة في عام 1983، وعادت من جديد في جيلها الثالث والحالي في عام 2008، وحققت مبيعات كبيرة منذ تدشين الجيل الثالث.

وتُعني كلمة تشالنجر باللغة الانجليزية التحدي أو شخص يتحدى، وهذا ما توفره السيارة من خلال محركها الجبار المتواجد بها، حيث حققت أرقام رهيبة من هذا المحرك القوي اللذي تشتهر به سيارات دودج.

دودج دورانجو

تتميز سيارة دودج دورانجو كسيارة رياضية مزودة بنظام دفع رباعي ومتوسطة الحجم وتُعتبر من أهم وأقوى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في العالم. 

ظهرت سيارة  دودج دورانجو لأول مرة عالمياً في عام 1998 في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ طرحها الأول وهي تُحقق مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكل أسواق السيارات التي تتواجد بها، كما أنها حققت مبيعات قياسية بعد أن تم تجديد شكلها في جيلها الثالث والحالي.

سميت السيارة على اسم منطقة دورانجو في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

دودج كرايسلر كورونيت تشارجر دودج تشارجر دودج دورانجو

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