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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد غانم: نستهدف تحقيق طفرة في تحديث المنظومة المائية بشكل كامل.. فيديو

محمد غانم
محمد غانم

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إعادة تأهيل محطات الرفع جزء من استراتيجية واضحة تستهدف تحديث المنظومة المائية بالكامل من تأهيل ترع وتطهير المصارف والمنشآت المائية الكبرى. 

 

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تأهيل محطات الرفع تمثل أهمية كبرى سواء المحطات المقامة على الترع أو المصارف التي تستهدف توصيل المياه للمزارعين ومنع ارتفاع المياه في المصارف وحدوث التحامات.

 

 تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، هناك متابعة مستمرة لحالة المحطات الرفع وكفاءتها وعلى أساس ذلك يتم التعامل مع كل محطة بالإجراء المناسب لها، سواء بالإحلال أو بالتجديد لضمان عملها بشكل جيد مع شبكة الترع والمصارف.
 

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