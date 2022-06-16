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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثقافي فني علمي.. عمر خيرت يتحدث عن صالون والده الأدبي ..فيديو

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير عمر خيرت

 حل الموسيقار الكبير عمر خيرت، ضيفا على برنامج “حديث العرب”، المذاع عبر فضائية “الأولى"، والذى تقدمه الإعلامية درية شرف الدين.

وتحدث الموسيقار الكبير عمر خيرت، عن الصالون الأدبي في بيت والده، قائلا: “كان يجتمع فيه مصطفى لطفي المنفلوطي وسيد درويش ومحمود مختار ومصطفى رجب، ومجموعة من الفنانين المهمين في ذلك الوقت”.

وأضاف: “الجد محمود خيرت عمل صالون ثقافي فني علمي، وكان متعدد المواهب فكان محاميا وأديبا في نفس الوقت”، متابعا: “كان له رواية مصرية اسمها “الفتاة الريفية”، وكتب بعدها رواية “الفتى الريفي”، لأنه كان يحب الريف جدا، لأنه كان يرى أن المرأة الريفية شيء مهم جدا”.

 

وأشار: “الوالد كان مهندسا معماريا، وكان متخصصا في العمارة الإسلامية، وكان يعزف بيانو وجميع عائلتي تعلموا الموسيقى، وكان يعرف عن جدي أنه سبب في كل شيء مهم حدث للأسرة بإصراره في تعليم أولاده للموسيقى إلى جانب الدراسة”.

درية شرف الدين سيد درويش العمارة الإسلامية الموسيقار الكبير عمر خيرت مهندس معماري حديث العرب عمر خيرت محمود مختار صالون ثقافي

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