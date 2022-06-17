عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الحلو: أجري عملية جراحية يوم الأحد المقبل وسعيد بحب الجمهور

محمد الحلو
محمد الحلو

قال الفنان محمد الحلو، إنه بصحة جيدة، وأنه تعرض لبعض المشكلات فى الظهر، وتحديدا مشكلات فى الفقرة الرابعة و الخامسة.

أضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن تعرض لمشكلات آخري بسبب تراكم السكر، معلقًا :" السكر جالي من اسمى ما أنا الحلو".

ولفت إلى أنه قام بعمل بعض الفحوصات، وتبين أنه يعانى من انسداد شريين الساقين بشكل كبير، وتم البدء فى عمل بعض الإجراءات لدخول المستشفى، وسأجري عملية يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه منزعج من اتصال أحد وقال له “ هل سيكون هناك بتر فى القدم” معلقًا “ هذا الأمر غير صحيح، فسوف أقوم بجراحة يوم الأحد وليس هناك بتر” وأكد أن معظم الفنانين بمصر تواصلوا معه، وأن وزارة الصحة تواصلت معه.

ولفت إلى أنه تواصل مع كاتب مقال" انقذوا الحلو"، ونزعج من الخضة عليه، ولكنه سعيد بحب الجميع له.

وطالب جابر من الحلو الغناء على الهواء، ولكن ورفض الغناء على الهواء، بسبب مرضه، ووعد القرموطى، أنه سيجري معه حوار بعد الخروج من العملية الجراحية".

وأكد الحلو أنه يبلغ من العمر 67 عامًا، ورد جابر عليه أنا أصغر من بـ 11 عامًا، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 56 عامًا. 

محمد الحلو جابر القرموطي تراكم السكر المستشفى وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الغزو الروسي لأوكرانيا عدوان على أوروبا كلها

ضوابط صرف تعويض الأجر للمؤمّن عليه حال الإصابة في العمل.. تفاصيل

سعر ومواصفات هوندا CRV موديل 2022 في مصر بعد آخر زيادة.. صور

حازم إمام : حاولنا إبلاغ ايهاب جلال وتوجيه الشكر ولكن جميع هواتفه مغلقة

بعد أزمة خطاب نهائي الأبطال ..إيهاب الكومي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره على الهواء

التموين: وقف بطاقات السلع لأصحاب السيارات موديل 2018

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ