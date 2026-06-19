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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لحظات مرعبة.. إصابة 11 شخصا في حريق ضخم بمدرسة ابتدائية في طوكيو

صورة من محاولات الهروب من داخل المدرسة
صورة من محاولات الهروب من داخل المدرسة
نوال السيد

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو حالة استنفار واسعة بعد اندلاع حريق داخل مدرسة ابتدائية، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم طلاب ومعلمون، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء مئات الأشخاص وإنقاذ عدد من الأطفال الذين احتموا بالنوافذ والأسطح هربا من ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

واندلع الحريق صباح الجمعة داخل مدرسة "تاكينوغاوا الثالثة الابتدائية" في شمال طوكيو، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من الطابق الرابع للمبنى، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من فرق الإطفاء والإنقاذ.

وكان داخل المدرسة ما بين 300 و350 طالبا وموظفا وقت اندلاع الحريق، قبل أن تبدأ عملية إخلاء واسعة لضمان سلامة الجميع. وتمكن معظم الطلاب والعاملين من مغادرة المبنى والانتقال إلى منطقة آمنة قريبة، بينما احتاج بعضهم إلى عمليات إنقاذ مباشرة بسبب انتشار الدخان والنيران في أجزاء من المدرسة.

لحظات مرعبة

بدأ الحريق بالقرب من قاعة الموسيقى الواقعة في الطابق الرابع من المبنى المدرسي، حيث أفادت تقارير بأن بعض الطلاب شعروا برائحة احتراق قبل انتشار النيران بشكل أكبر. وسرعان ما تحولت الأجواء داخل المدرسة إلى حالة من الذعر مع تصاعد الدخان في الممرات والفصول الدراسية.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث أطفالا يتجمعون على الشرفات وعلى سطح المبنى في انتظار المساعدة، بينما استخدمت فرق الإطفاء السلالم الهيدروليكية للوصول إليهم وإجلائهم بأمان. كما تمكن عدد من الطلاب من الهروب عبر النوافذ قبل وصول فرق الإنقاذ.

إصابات وتحقيقات

أسفر الحريق عن نقل 11 شخصا إلى المستشفى، بينهم 8 طلاب و3 معلمين، حيث عانى بعضهم من استنشاق الدخان، بينما تعرض آخرون لإصابات خلال محاولات الإخلاء. وتشير التقارير إلى إصابة أحد المعلمين بكسر في الورك، في حين تعرض طفلان لكسور في الذراعين، كما أصيب طفل آخر بكسر بعد سقوطه أثناء مغادرة المبنى. وأكدت السلطات أن جميع الإصابات غير مهددة للحياة.

ودفعت السلطات اليابانية بنحو 75 سيارة إطفاء وآليات طوارئ إلى موقع الحادث، واستغرقت عمليات مكافحة النيران قرابة ثلاث ساعات قبل السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده. كما تعرضت مساحة تزيد على 2000 قدم مربعة من المبنى لأضرار بسبب النيران.

وأعلنت إدارة الإطفاء في طوكيو أن جميع الموجودين داخل المدرسة تم إجلاؤهم أو إنقاذهم، ولم ترد أي تقارير عن وجود أشخاص مفقودين أو محاصرين بعد انتهاء عمليات البحث.

اليابان طوكيو حريق مدرسة إبتدائية مدرسة

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