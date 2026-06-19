تقارير عبرية: وصول ضباط دوليين تمهيدا لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وصول دفعة أولى من ضباط وعناصر ما يعرف بـ"قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل، في خطوة تمهيدية تسبق نشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن وصول هذه المجموعة يأتي ضمن ترتيبات يجري العمل عليها استعدادا لمرحلة جديدة تتعلق بالأوضاع الأمنية والإدارية في القطاع، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات تنفيذ التفاهمات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "مجلس السلام" قوله إن ضباطا كبارا من قوة الاستقرار الدولية وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، دون الكشف عن أعدادهم أو جنسياتهم أو طبيعة المهام التي سيكلفون بها خلال الفترة الحالية.

ترتيبات ميدانية

تشير المعلومات المتداولة إلى أن وصول الضباط يمثل خطوة أولية ضمن عملية أوسع تهدف إلى الإعداد لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وهي قوة يُفترض أن تضطلع بأدوار تتعلق بالحفاظ على الاستقرار ومراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

ولم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتشكيل هذه القوة أو الدول المشاركة فيها، كما لم يتم الإعلان رسميا عن حجم انتشارها أو المناطق التي ستعمل فيها داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، بالتوازي مع مناقشات تتعلق بمستقبل الإدارة الأمنية والمدنية في غزة خلال المرحلة المقبلة.

غموض حول المهمة

ورغم الحديث عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية، لا تزال العديد من الأسئلة مطروحة بشأن طبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه هذه القوة، والجهة الدولية التي ستشرف عليها، فضلا عن قواعد عملها وصلاحياتها على الأرض.

كما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يوضح الإطار القانوني أو السياسي لانتشار هذه القوة، في حين تتابع الأطراف المعنية النقاشات المتعلقة بآليات تنفيذ أي ترتيبات مستقبلية داخل القطاع.

وتعد هذه الخطوة مؤشرا على دخول ترتيبات ما بعد الحرب مرحلة أكثر عملية، مع بدء تحركات ميدانية تتزامن مع المساعي الرامية إلى تثبيت الاستقرار وإعادة تنظيم الوضع الأمني في قطاع غزة.