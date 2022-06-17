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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفلكلور والتراث.. السيرة الهلالية والمديح في بيت السناري

حفل الفلكلور والتراث
حفل الفلكلور والتراث

نظمت مكتبة الاسكندرية حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور للفنان ربيع زين، تحت عنوان: "الفلكلور والتراث"، أمس الخميس، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

تضمن الحفل فقرات منها مختارات من أغاني التراث والفلكلور، ومنها السيرة الهلالية؛ وهي ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطى مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بنى هلال وويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر كانت تروى شفاهة في مصر والصعيد بوجه خاص.

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بالإضافة إلى بعض الأغاني الشعبية والمديح والموال القصصي، وكذلك مجموعة من أروع أغاني وموشحات الفنان ربيع زين .

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

يذكر أن ربيع زين، هو ابن الشيخ زين محمود، مواليد بنى مزار بمحافظة المنيا، تعلم على يد والده وعمره ست سنوات، وأكمل بمسرح بنى مزار مع المخرج "حمدى طلبة"، وتعلم على يد المخرج "حسن الجيرتلى" كما برع في أغاني الفولكلور.

بيت السناري الاسكندرية مكتبة الاسكندرية مسرح السيدة زينب بني مزار الاجتماع الهلالى

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