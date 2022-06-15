اليوم.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض أول مرة

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "أول مرة 2022" في دورته السادسة عشرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

منذ افتتاح مكتبة الإسكندرية ظهر معرض «أول مرة» كملتقى فني مختلف في فكرته عن باقي معارض وملتقيات الشباب بشكل عام، إذ يركز على عرض تجربة متكاملة للفنانين الشباب ممن تظهر لديهم الموهبة والحرفية في مطلع مشوارهم الفني، فتدعمهم المكتبة بعرض إبداعهم من خلال «أول مرة» بشكل يبرز تجربتهم الفنية في شكل متكامل للجمهور يؤكد تواجد الفنان في الساحة الفنية.

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وجدير بالذكر أن هذا الملتقى الفني على مدى خمسة عشرة دورة سابقة، فتح آفاقًا عديدة للفنانين الذين شاركوا فيه من شتى محافظات مصر، وكثير منهم أصبحوا نجومًا في الساحة الفنية المصرية نفتخر بهم وبمسيرتهم الفنية. وقد اُختير سبعة عشر فنانًا ليعرضوا تجاربهم الفنية هذا العام.

يستمر المعرض حتى يوم الأحد، 3 يوليو 2022، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

