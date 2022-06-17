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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: وقف بطاقات السلع لأصحاب السيارات موديل 2018

بطاقة تموين
بطاقة تموين

قال محمد سعد الله مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، إن الجميع يعمل من أجل توصيل الدعم لـ المستحقين، والوزارة منذ شهرين وهى ترسل عبر بون الخبر رسائل لبعض المواطنين لتحديث بعض البينات.

أضاف مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن من يحصل على راتب أعلى من 9600 جنيه، و من لديه سيارة موديل 2018 فيما فوق ليس له الحق في التموين.

ولفت إلى أن وزارة التموين قامت بفتح باب التظلمات دون تحديد مدة لكى يذهب أى شخص يتظلم، موضحًا من يحصل على مرتب أقل من الرقم السالف ذكره يقوم بإثبات ذلك.

وأشار إلى أن المواطن الذى توقفت بطاقته التموينية بسبب أنه يمتلك سيارة حديثة، عليه أن يذهب لإدارة المرور ويحصل منها على ما يفيد أنه قام ببيع السيارة، أو أن سيارته ليست ملكه.

وكشف أن الوزارة ليست لها علاقة بأن السيارة تعمل فى أوبر أم لا، ولكن الشروط موضوعة والجميع يلتزم بها.

وأكد أن الوقف يكون لصرف التموين فقط، وليس للخبز.

التموين محافظة الاسكندرية الاسكندرية جابر القرموطي وزارة التموين

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