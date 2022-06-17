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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التراث وترسيخ الهوية.. تفاصيل المشاركة في المؤتمر الثاني لمركز تحقيق التراث

دار الكتب
دار الكتب

تعلن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ورئاسة د. نيفين محمد موسى عن  إقامة المؤتمر السنوي الثاني، لمركز تحقيق التراث .

ويحمل المؤتمر عنوان “التراث وترسيخ الهوية” ويأتي من تنظيم مركز تحقيق التراث بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د.أشرف قادوس.

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من المقرر انعقاده على مدار يومي 20، و21 سبتمبر القادم بقاعة علي مبارك  في مقر الهيئة، وتدور محاور المؤتمر كالتالي:  
المحور الأول: خزائن الكتب في مصر حتى إنشاء الكتبخانة الخديوية ودورها في حفظ التراث:
ـ خزائن الكتب في نهاية العصر الفاطمي.
ـ خزائن كتب المدارس في العصر المملوكي.
ـ خزائن كتب أروقة الأزهر.
ـ إنشاء الكتبخانة الخديوية والمجموعات الخاصة.
ـ خزائن كتب الأقاليم.


المحور الثاني عن إسهامات العلماء المصريين في التراث الإسلامي، من بينها التاريخ، الحديث، اللغة والنحو، الموسوعات، الأدب، الخطط والجغرافية الإقليمية، التراث العلمي.    

والمحور الثالث: عن تاريخ النشر العلمي في مصر، ويتضمن مرحلة مطبعة بولاق والمطابع الخاصة، ومرحلة دار الكتب المصرية ولجنة إحياء الآداب العربية، والمؤسسات العلمية ودورها في النشر النقدي للنصوص.

ويتناول المحور الرابع أعلام المحققين المصريين، من خلال مصححو مطبعة بولاق، وأحمد زكي باشا وحضور مؤتمرات المستشرقين، والقسم الأدبي وأعلامه، ورواد التحقيق الأوائل، وتطور منهج النشر العلمي.

وعن الشروط العامة للمشاركة: 
1- يرسل ملخص البحث والسيرة الذاتية للمشارك في موعد غايته 30/ 6/ 2022م
2- يستقبل المؤتمر البحوث التي لم يسبق نشرها
3- لايتقاضي المركز أي رسوم نظير المشاركة ببحث أو الحضور
4- تتولي لجنة المؤتمر تحكيم البحوث ومخاطبة الباحث بقبول أو رفض العمل 
5- حقوق نشر الأعمال المشاركة تعود للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وتنشر الأعمال كاملة  في كتاب خاص بالمؤتمر.

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