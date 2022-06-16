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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التراث تغنى من أعمال زمن الفن الجميل بمعهد الموسيقى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمسية متميزة تقدمها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي تضم مجموعة من اعمال زمن الفن الجميل والتي وضعها كبار الملحنين تقام في الثامنة مساء الأحد 19 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية منها: موشح إملا لى الأقداح صرفا من التراث القديم ، حب إيه لـ بليغ حمدي ، من خطوة لخطوة - أمل حياتي لـ محمد عبد الوهاب ، إياك من حبي لـ فريد الأطرش ، بكرة تعرف لـ محمد سلطان ، يالا بنا نتقابل سوی لـ سيد مكاوي، دور حظ الحياة لـ محمد عثمان ، قولولي أعمل إيه وياه لـ حسين جنيد، مالی بیه  لـ علي فراج ، م الباب للشباك لـ محمد الموجي ، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي، ياليلة ما جاني الغالي لـ عبد العظيم محمد ، ياقمر يا إسكندراني لـ كمال الطويل ..أداء رضوى سعيد ، محيي سعيد ، حسناء ، محمد شوقي ، حنان عصام ، ياسر سليمان.

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

فرقة الموسيقي العربية للتراث المايسترو فاروق البابلي اعمال زمن الفن الجميل كبار الملحنين مسرح معهد الموسيقى العربية

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