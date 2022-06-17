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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الدورات المجانية لتعليم الرسم للأطفال بثقافة السويس

صدى البلد

واصل  قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت تقديم دورات لتعليم أساسيات فن الرسم  للأطفال  تحت إشراف لمياء محمد وتم تعليم الاطفال أهم مبادئ الرسم الصحيح هو الابتداء برسم الهيكل الخارجي للشكل المراد رسمه، والأنتباه إلى المسافات بين الأشكال، إذا كان الرسم يحتوى أكثر من شكل فكلما كان الشكل أقرب كلما كان حجمه أكبر ولونه أغمق، وبالعكس.
كما ركزت في تعليم الأساسيات  لعاملي الظل والضوء، وأيضا لكيفية مزج الألوان بالشكل الصحيح مع المدربة عزة يوسف بلغ مستفيدين 20 طفلا وطفلة.
جدير بالذكر أن هذه الدورات مجانية وبدون مقابل ومستمرة طوال فترة الصيف.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة  وتشجيع الموهوبين والمبدعين في المجالات الفنية بكافة الأقاليم الثقافية ودعم ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة والتابع لاقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

إيناس عبد الدايم الفنان أطفال وزير الاطفال وزيرة الثقافة ساسي طفل الثقافة

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