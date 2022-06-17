الصحة: لا يوجد أي إصابات بجدري القرود في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أى إصابات بمصر بشأن جدري القرود.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الدولة فى حالة ترقب ولم يتم رصد أى حالة إيجابية لـ جدري القرود بمصر.

ولفت إلى أن الدولة فى حالة ترقب، و فرض الإجراءات لمنع دخول هذا الفيروس مصر.

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، على استعداد الوزارة لـ امتحانات الثانوية العامة، وقال إن الإجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة كما هي فى العام الماضي، فالطالب يجب أن يكون حاصل على لقاح كورونا، وأن اللجنة المسئولة عن فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسنى حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرار جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة، أن الجميع مطالب بالحصول على لقاح كورونا، وذلك لتجنب الأعراض الشديدة للفيروس".